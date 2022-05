Doua tipuri noi de contract de munca: cu mai multi angajatori sau "la cerere"

Mai multi parlamentari PNL au depus la Senat o propunere legislativa pentru completarea Codului muncii, in care argumenteaza necesitatea introducerii unor tipuri noi de contracte de munca. Mai precis, parlamentarii vor sa introduca in Codul muncii contractul cu mai multi angajatori din acelasi grup de firme si contractul de munca "la cerere"."Angajatii percep nevoia sa isi organizeze programul de lucru pentru a putea sustine, in paralel, doua servicii. Schemele de munca flexibile asigura un ... citeste toata stirea