Drone de 1,4 miliarde de lei pentru Armata Romana

Armata Romana va fi dotata cu drone. Ministrul Apararii va cheltui 1,4 miliarde de lei pentru achizitia unui sistem modern de avioane fara pilot.Vasile Dincu, ministrul Apararii din Romania a declarat, marti, 15 martie, ca exista un proiect in valoare de 1,4 miliarde de lei pentru achizitia unui sistem de drone pentru Armata, care a fost promovat in toamna anului trecut, si a precizat ca spera ca in aceasta primavara sa fie finalizate toate demersurile legale, scrie News.ro.Vasile Dincu a ... citeste toata stirea