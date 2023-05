Constructia drumului catre Aeroportul International Brasov - Ghimbav nu va incepe prea repede, avand in vedere ca in acest moment investitia este, inca, in etapa pregatirii documentatiilor tehnice. Astfel, luni, 15 mai, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Tudor Dutu, a anuntat semnarea contractului de servicii pentru intocmirea studiului de prefezabilitate si fezabilitate. In cadrul acestor studii se va stabili traseul pe care il va urma drumul, modalitatile de conexiune ... citeste toata stirea