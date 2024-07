DS Smith anunta noi investitii la fabrica sa din Zarnesti

Piata locala de ambalaje este stabila, cu perspective de crestere in urmatoarele luni, este estimarea producatorului de ambalaje DS Smith Paper din Zarnesti, judetul Brasov. DS Smith Paper Zarnesti are in plan un buget de aproape 38 de milioane de lei pentru investitii in cursul acestui an."Anul 2024 a inceput in mod obisnuit, fiind preocupati de optimizarea operatiunilor si a costurilor, de dezvoltarea unor produse noi cerute de clienti ca parte a planurilor de dezvoltare sustenabila, de ... citește toată știrea