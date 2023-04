Foto: Grindeanu s-a aflat ieri la fabrica de vagoane Astra Rail Caracal, la implinirea a 50 de ani de la fabricarea primului vagon in aceasta unitate industriala.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 19 aprilie, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de trenuri noi pentru calatori, transmite Agerpres."Avem deja ... citeste toata stirea