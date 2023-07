Retailerul grec de jucarii si decoratiuni Jumbo a cumparat mall-ul Liberty Center, din cartierul bucurestean Rahova, de la bancile grecesti care il detineau, si pregateste amenajarea primului sau magazin in cadrul unui mall din Romania, potrivit surselor Profit.ro.Mall-ul, inaugurat in 2008 in urma unei investitii de aproximativ 70 de milioane de euro, a fost executat silit in 2012 de cele trei banci care au finantat constructia - Eurobank EFG Luxembourg, Alpha Bank si Bank of ... citeste toata stirea