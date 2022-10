Dupa Revelion, +15% la alcool

Daca in prezent pentru o sticla de alcool de 1 litru platim 50 de lei, dupa Revelion am putea plati cu minim 15% mai mult, insemnand 58 de lei.In fiecare an, la data de 1 ianuarie se ajusteaza nivelul accizelor la carburanti, cu rata inflatiei inregistrata la sfarsitul lunii septembrie (15,8% in 2022). Potrivit Codului Fiscal, "nivelul accizelor (...) se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare". ... citeste toata stirea