Dupa Sensiblu, grupul Dr.Max a cumparat si reteaua Gedeon Richter

Dr.Max Group, principalul lant de farmacii din Europa Centrala, detinut de fondul de investitii ceh Penta Investments, a semnat un acord de achizitie a operatiunilor de retail si distributie ale Gedeon Richter in Romania, potrivit informatiilor transmise de oficialii biroului de avocatura Wolf Theiss din Bucuresti, care a asistat Dr.Max Group in tranzactie. "Prin achizitia operatiunilor de retail si distributie ale Gedeon Richter in Romania, Dr.Max isi consolideaza si mai mult pozitia de lider ... citeste toata stirea