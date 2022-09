Dupa Turcia, Romania are cei mai "scumpi" 1.000 de euro dati ca salariu

Romania, alaturi de Turcia si Slovacia, se numara printre cele mai costisitoare piete din punct de vedere al angajatorilor, costul total per angajat la fiecare salariu net de 1.000 euro implicand un plus de 75% in taxe si impozite, potrivit unei analize realizata de Accace Romania, companie de consultanta de afaceri si externalizare servicii din Europa Centrala si de Est. Compania a calculat costurile pentru conditiile standard de angajare pe scenariul unui salariu net de 1.000 euro in 18 tari ... citeste toata stirea