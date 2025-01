Ecosistemul startup-urilor in Romania si in lume 2024

Ecosistemul startup-urilor din Romania continua sa evolueze, reflectand o dinamica impresionanta atat in ceea ce priveste finantarile atrase, cat si extinderea pe piete internationale. Acest raport analizeaza pozitionarea Romaniei la nivel global, orasele care conduc in dezvoltarea ecosistemului, sursele de finantare si provocarile specifice startup-urilor locale.IntroducereConform Global Startup Ecosystem Index realizat de catre StartupBlink in anul 2024 in 1000 de orase din 100 de tari, ... citește toată știrea