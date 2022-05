El medic, ea contabila: Doi tineri din Brasov, dati exemplu de Ministerul Agriculturii pentru succesul ca fermier in Romania

O familie de tineri din judetul Brasov a fost aleasa de Ministerul Agriculturii drept exemplu pentru a marca 2 mai - Ziua Nationala a Tineretului.Anisoara si Zsolt Ferdinand au accesat fonduri europene in valoare de 40.000 euro pentru infiintarea unei ferme de bovine inlocalitatea Teliu."Ca tineri fermieri, am inceput in anul 2015, prin a cumpara 15 capete de vaci din rasa Baltata Romaneasca. De fapt, cred ca devenisem din copilarie mici fermieri, deoarece atat eu, cat si sotul meu, Zsolt ... citeste toata stirea