Daca in urma cu mai multi ani eram obisnuiti ca la usa sa bata angajatul de la Electrica pentru a citi contorul de electricitate, in ultima perioada, aceasta activitate a fost externalizata de distribuitorul de electricitate. De altfel, zilele acestea, Distributie Energie Electrica Romania deruleaza o licitatie pentru incheierea unor contracte pe un an si jumatate cu firme care sa presteze aceste servicii. Potrivit anuntului postat pe platforma electronica de achizitii publice, valoarea maxima ... citeste toata stirea