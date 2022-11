Electrica Furnizare va alimenta cu energie solara fermele Transavia din judetul Brasov

Compania Electrica Furnizare va instala panouri fotovoltaice de 3,5 MW pentru Transavia, potrivit unui comunicat remis redactiei. In prima faza a parteneriatului vor fi instalate 6.480 module fotovoltaice in 10 locatii ale companiei din zona Brasov."Electrica Furnizare continua extinderea parteneriatelor in piata solutiilor si serviciilor energetice pentru o dezvoltare sustenabila a tuturor industriilor din Romania. Suntem o companie reprezentativa pentru industria energetica la nivel ... citeste toata stirea