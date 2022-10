Eletroprecizia Sacele anunta ca isi asigura 30% din consum din energie solara

Grupul Electroprecizia Sacele a anuntat luni, 3 octombrie, ca a finalizat instalarea unei centrale fotovoltaice cu 2.288 de panouri solare pentru producerea energiei electrice, proiect demarat in martie 2021si finantat din granturi acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021, in cadrul "Programului de Energie din Romania - finantare pentru energie regenerabila, eficienta energetica, securitate energetica". Cheltuielile eligibile au fost ... citeste toata stirea