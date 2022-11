Enel isi linisteste clientii

Enel ii linisteste pe milioanele de clienti din Romania. La o zi de la anuntul ca pleaca de pe piata din tara noastra, miercuri, 23 noiembrie, reprezentantii companiei au transmis ca activitatile operationale vor continua, iar clientii finali nu vor fi afectati. "Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti", ... citeste toata stirea