O noua categorie de romani poate iesi mai devreme la pensie, dupa ce legea a fost modificata si publicata in Monitorul Oficial pe 31 martie.Este vorba despre cei care lucreaza in termocentralele pe baza de carbune si in extractia de carbune, potrivit Mediafax.ro.Saptamana trecuta a fost publicata in Monitorul Oficial ... citeste toata stirea