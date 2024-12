Euro a depasit 5 lei la casele de schimb valutar, dar BNR il mentine sub acest prag

La casele de schimb valutar, euro a trecut de 5 lei, dar BNR il mentine sub acest prag. Si nu doar atat. Moneda nationala s-a apreciat, luni, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9717 lei.De asemenea, moneda nationala a castigat teren si in fata dolarului american, care fost cotat la 4,6980 lei, in scadere cu 0,53 bani (-0,11%), comparativ cu vineri, cand s-a situat la 4,7033 lei, potrivit Agerpres.Leul s-a apreciat si in raport cu francul ... citește toată știrea