Eurostat: Romania se afla in topul UE privind cresterile cheltuielilor cu protectia sociala

Romania se afla printre tarile cu cele mai mari cheltuieli cu protectia sociala din Uniunea Europeana in 2023, scrie Agerpres.Cheltuielile totale cu protectia sociala in Uniunea Europeana au ajuns la 4.583 miliarde de euro, in 2023. Fata de 2022, cheltuielile au crescut cu 6,1%, arata datele Eurostat.In 2023 comparativ cu 2022, cele mai mari cresteri ale cheltuielilor cu protectia sociala au fost inregistrate in Slovacia (crestere de 18,9%), Polonia (18,4%), Ungaria (15,2%), Bulgaria (14,