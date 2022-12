Excedent comercial pentru judetul Brasov

Balanta comerciala externa a judetului Brasov a inregistrat un excedent de peste 200 de milioane de lei, in primele 7 luni ale acestui an. Judetul nostru a trimis la export marfuri in valoare de 2,47 miliarde de euro si a importat bunuri de 2,27 miliarde de euro.Potrivit Directiei Judetene de Statistica, fata de aceeasi perioada a anului trecut, exporturile au crescut cu 33%, iar importurile cu 31%, astfel ca si plusul inregistrat a crescut cu peste 72 de milioane de euro. La exporturi, ... citeste toata stirea