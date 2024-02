"Exista dreptate si pentru catei, chiar daca dulaii nu vor!"

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a decis ca mentine dispozitiile unui proces verbal de constatare a contraventiei, pe care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) l-a emis catre Procredit Bank SA si care a fost contestat de operatorul economic, in instanta. In urma actiunii de control desfasurata de ANPC in luna aprilie 2023, la banca mentionata comisarii au constatat nereguli care au impus aplicarea unei amenzi contraventionale in valoare de 50.000 lei.Echipa de ... citește toată știrea