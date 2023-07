Fabrica de armament Carfil din Brasov reia pentru a patra oara in acest an procedura pentru a vinde prin licitatie cu strigare una dintre vechile sectii, care nu ii mai este utila in urma reorganizarii. Noua licitatie cu strigare pentru vanzarea fostei sectii "Carburator" si a terenului aferent de 15.000 mp a fost programata pentru data de 10 iulie, iar pretul a ramas batut in cuie: 5,35 milioane de lei cu TVA, respectiv 4,5 milioane de lei fara TVA.Sectia este compusa din cladirea de ... citeste toata stirea