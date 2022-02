Fabrica de Zahar Bod va fi repornita. Noul proprietar: "Ne va costa peste 1 milion de euro"

Cumparata anul trecut de SC Best Achizitii SRL, Fabrica de Zahar Bod va fi repornita, dupa cum anunta noul proprietar. Sub conducerea lui Dan Tartaga, fabrica fost inchisa in 2018, declarata in faliment dupa alti 7 ani in care a fost in insolventa."Am cumparat 60% din tot ce a insemnat fabrica de zahar Bod - terenuri, locuinte pentru angajati, dispensar - si urmeaza sa inchidem procesul, cumparand tot ce va scoate lichidatorul la vanzare. Astazi (26 ianuarie - n.red.) ne-am intalnit cu 80 de ... citeste toata stirea