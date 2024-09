Fabricile DS Smith din judetul Brasov, vizitate de Ambasadorul Marii Britanii in Romania

Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Excelenta Sa, Giles Portman, a vizitat recent cele doua fabrici pe care DS Smith le detine in judetul Brasov, respectiv in Zarnesti si Ghimbav. Cu acest prilej, Excelenta Sa a participat la un tur ghidat al ambelor unitati si a primit, din partea echipelor de management ale companiei, informatii legate de perspectivele industriei de hartie si ambalaje inovatoare, cu accent pe modul in care cele doua unitati contribuie la economia locala.Dupa ce a vizitat ... citește toată știrea