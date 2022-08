Facultatea de Constructii de la Brasov vine cu o specializare in premiera in Romania: Regenerare urbana

Primul masterat din Romania specializat in Management de proiect in regenerare urbana va incepe din acest an universitar in Brasov, la Facultatea de Constructii a Universitatii Transilvania. Este dezvoltat in parteneriat cu Nhood Romania - dezvoltatorul si administratorul celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania - Cartier Coresi, au anuntat reprezentantii Universitatii. In cadrul acestui masterat, studentii vor fi pregatiti atat de cadre didactice din cadrul Universitatii ... citeste toata stirea