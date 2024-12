Fake news despre taxe: Zeciuiala pe banii din banca

In ultimele cateva zile, in spatiul public s-a vehiculat o informatie potrivit careia "incepand cu 2025, ANAF va percepe 10% din banii aflati in conturile bancare ale contribuabililor". Agentia Nationala de Administrare Fiscala dezminte informatia, despre care spune ca nu este altceva decat un fake news."Conform legislatiei in vigoare, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) se datoreaza pentru veniturile din investitii, cum ar fi dobanzile obtinute din economiile bancare, ... citește toată știrea