Faliment in energie, terenuri scoase la vanzare in Brasov: Stupini si Tractorul nou

Lichidatorul Insolventa SM continua licitatiile de vanzare a terenurilor detinute de Petprod SRL in Brasov, care a fost unul dintre cei mai importanti comercianti de energie din Romania, dar care a intrat in faliment. Astfel, dupa licitatia din luna decembrie, in urma careia au fost vandute terenurile cu suprafete mai mari, acum, au mai ramas de vanzare doua terenuri mai mici in Stupini si noua zona rezidentiala Tractorul. Pretul acestora a fost diminuat.Primul teren scos la mezat se afla inn ... citeste toata stirea