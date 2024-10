"Fara acte e mai simplu sa construiesti in Brasov!": Bisericii Romane, ilegalitate cu repetitie

In luna mai a anului trecut, ca urmare a unei sesizari primite de la un cititor, BizBrasov.ro a scris despre cazul unui brasovean care construieste fara autorizatie un etaj la o casa de pe strada Bisericii Romane din Brasov. Potrivit vecinilor, persoana in cauza sustinuse ca isi repara acoperisul, insa a inceput de fapt sa construiasca o mansarda. Singurul act pe care il avea, era un certificat de urbanism emis de Primaria Brasov in 2021, care nu ii dadea insa posibilitatea sa si execute o ... citește toată știrea