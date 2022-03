Fermierii romani cer ca ministrul Agriculturii sa fie inclus in CSAT, ca urmare a crizei din Ucraina

Fermierii romani cer ca ministrul Agriculturii sa fie inclus in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) deoarece conflictul din Ucraina ar putea produce o criza alimentara in intreaga lume."Securitatea alimentara a Romaniei este si va ramane esentiala in actualul context international", spun fermierii care vor un acord politic al partidelor parlamentare pentru modificarea legii privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii."Din cauza razboiului din Ucraina, pe ... citeste toata stirea