Fidelis si Tezaur, noi emisiuni cu dobanzi record: pana la 7,95% neimpozabili

Cei care au reusit sa puna ceva bani deoparte se pot gandi ata la titluri de stat pentru a se proteja de inflatie, pentru ca in aceasta perioada statul ofera pentru titlurile de stat cele mai bune dobanzi din ultimul an.Astfel, luni, 10 februarie, a fost lansata o noua emisiune TEZAUR, valabila pana in 7 martie, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani, cu dobanzi anuale de 6,95%, 7,65% si, respectiv, 7,95%.Prima editie TEZAUR din 2025, desfasurata in perioada 13 ianuarie - 7 februarie, a marcat un ... citește toată știrea