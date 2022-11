Fie voia Facebook-ului: Investitiile din zona Garii Brasov vor reintra in dezbatere

Proiectele din zona Garii Brasov, respectiv terminalul si parcarea subterana, vor intra in etapa de dezbatere. Anuntul a fost facut marti, 1 noiembrie, de primarul Brasovului, Allen Coliban.Edilul a declarat ca aceste dezbateri sunt necesare in contextul in care cele doua investitii sunt intens discutate de brasoveni pe retelele de socializare. "Am discutat acest subiect cu reprezentantii Ordinului Arhitectilor din Romania, iar in perioada urmatoare vom organiza o dezbatere referitoare la ... citeste toata stirea