Fin-Eco cere aviz de la Mediu pentru noi investitii la depozitul de deseuri de langa Brasov

Odata cu deschiderea celulei numarul 4 de la depozitului ecologic de deseuri de la Brasov, administrat de operatorul privat Fin-Eco, a aparut si nevoia altor investitii. Astfel, astfel, la depozit se va monta o noua statie mobila de tratare a levigatului (lichidul care se scurge din deseuri), dar si trei rezervoare mobile. Capacitatea de tratare a noii statii va fi de 165 mc pe zi, in conditiile in care statia mobila actuala (care va fi dezafectata), are o capacitate de tratare de 48 mc de ... citeste toata stirea