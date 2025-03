Firma care construieste Polivalenta Brasovului, interesata si de noul Stadion al Tineretului. Contract de 130 de milioane, aproape 1 milion de lei doar pentru dirigentia de santier

Compania Nationala de Investitii (CNI), care a preluat construirea noului Stadion al Tineretului din municipiul Brasov mai face un pas in realizarea investitiei, unul birocratic.Astfel, in 4 martie, CNI a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 908.367 lei, cu tot cu TVA, pentru achizitionarea seviciilor de dirigentie de santier, iar ofertele din partea consultantilor interesati sunt asteptate pana in 10 aprilie. Consultantul stabilit in urma acestei licitatii, va urmari toate etapele ... citește toată știrea