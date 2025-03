Firmele ar putea fi obligate sa afiseze adaosul comercial

Comerciantii ar putea fi obligati sa afiseze adaosul comercial pentru fiecare produs, raportat la pretul producatorului, propune Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Acest ordin a fost pus in transparenta, iar dupa 30 de zile va fi trimis spre publicare in Monitorul Oficial.Concret, proiectul propune urmatoarele:- In cazul unei vanzari directe, operatorii economici sunt obligati sa informeze consumatorii, prin inscriptionarea pe produs sau in imediata vecinatate ... citește toată știrea