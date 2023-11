Grupul bancar italian Intesa Sanpaolo SpA isi va extinde prezenta in Romania dupa preluarea First Bank de la fondul de investitii JC Flowers & Co., transmite Bloomberg. First Bank, fosta Piraeus Bank Romania, a fost pe piata romaneasca din 2018 si pana acum.Intr-un comunicat de presa difuzat luni seara, grupul bancar italian a informat ca, dupa mai multe luni de negocieri, a semnat un acord de preluare a First Bank, fara a dezvalui termenii financiari ai tranzactiei. Cu toate acestea, o sursa ... citeste toata stirea