Fiscul de la Brasov scoate la vanzare un intreg parc auto

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov a programat in zilele urmatoare mai multe licitatii pentru vanzarea unor masini confiscate de la firmele care au acumulat datorii fata de bugetul statului, anunta BizBrasov.ro.Astfel, un Ford Tourneo Connect, fabricat in 2006, va fi scos la licitatie de la pretul de pornire de 6.380 de lei. Masina apartine, momentan, companiei Manurom Consulting.Un Volkswagen Crafter, fabricat in 2007, ... citeste toata stirea