ANAF anunta ca a fost demarata operatiunea "Nargile", in cadrul careia sunt vizate entitatile economice care detin/comercializeaza produse accizabile armonizate din categoria "Alte tutunuri de fumat", implicit produsele denumite generic "Tutun de narghilea". "In cadrul operatiunii *Nargile*, in perioada 24 - 31 octombrie 2023, inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au demarat 80 de controale antifrauda la nivel national, cu scopul reducerii evaziunii fiscale si a ... citeste toata stirea