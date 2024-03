Fiscul se digitalizeaza

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) implementeaza in aceasta perioada mai multe programe informatice menite sa creasca gradul de digitalizare a institutiei. Sistemul RO e-Transport isi propune sa revolutioneze abordarea transporturilor rutiere de bunuri din perspectiva combaterii evaziunii fiscale. Pentru aceasta se operationalizeaza modulele de analiza complexa de risc, pe fondul acumularii de informatii in baza de date specifica. De la punerea in functiune a RO e-Transport, ... citește toată știrea