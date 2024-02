Flanco si-a cumparat teren in Brasov pentru un nou magazin

Retailerul Flanco, printre cei mai mari retaileri locali de produse IT&C, electronice si electrocasnice, controlat de omul de afaceri Iulian Stanciu, presedinte executiv eMAG, a cumparat, in ultimele sase luni, primele doua terenuri in orasele Brasov si Botosani, cu suprafete de 5.000 metri patrati, pentru investitii de tip greenfield in structuri comerciale, a declarat pentru Profit.ro Dragos Sirbu, directorul general al companiei. Bugetul alocat acestor investitii a fost de 4,5 milioane de ... citește toată știrea