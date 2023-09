Foerch Romania, companie care vinde articole consumabile, de montaj si de ancorare pentru constructii, a investit aproape 4 milioane de euro intr-un nou sediu la Brasov. Cifra de afaceri estimata pentru 2023 este de peste 13 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de 2022, potrivit Forbes.Compania, parte din concernul german Foerch, si-a extins echipa, de la 74 de angajati in 2008, la 162 in prezent si continua sa faca angajari. De la debutul pe piata locala, Foerch Romania a ajuns in ... citeste toata stirea