Fost ministru al Energiei: Guvernul are destui bani pentru compensari la curent si gaze, 70% din majorari ajung tot in bugetul statului

Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, membru in consiliul de conducere al Institutului European pentru Inovare si Tehnologie (EIT), arata intr-un interviu pentru Economedia si G4Media ca guvernul are suficienti bani pentru a-i sprijina pe consumatori pentru ca 70% din cresterile de preturi la gaze si energia electrica intra in bugetul statului.El spune ca Electrica, firma controlata de stat, e compania care a trimis facturile gresite catre consumatori si spune ca directorul companiei ... citeste toata stirea