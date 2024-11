Fostul director al Aeroportului Brasov inca n-a terminat cu procesele pentru functie

Lui Alexandru Anghel, fostul director al Aeroportului Brasov, i-a fost respinsa cererea de chemare in judecata a Regiei Autonome Aeroportul International Brasov-Ghimbav si a Consiliului de Administratie al regiei Autonome Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Completul de judecata de la Sectia A II-A Civila de Contencios Administrativ si Fiscal a considerat ca nefiind intemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamant. Procesul este pe Fond, iar reclamantul are drept de apel 30 ... citește toată știrea