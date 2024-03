Fostul director al Aeroportului International Brasov - Ghimbav, la un document distanta de demitere din Consiliul de Administratie

Dupa ce a fost destituit din functia de director al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov - Ghimbav, Alexandru Anghel, este luat in vizor si pentru eliberarea din functie de membru al Consiliului de Administratie. Anuntul a fost facut in plenul de joi, 28 martie, al Consiliului Judetean Brasov, de presedintele Serban Todorica, in momentul in care a fost supus dezbaterii bugetul regiei pentru anul 2024."Fostul director a facut anumite demersuri referitor aprobarea organigramei si a ... citește toată știrea