Fostul "Drum al rusinii" dintre Sercaia si Hoghiz, la a doua licitatie. Lucrarile la aproape 24 de kilometri de drum, estimate de CNAIR la 210 milioane de lei

Cunoscut multi ani sub denumirea "Drumul rusinii", pana cand a fost reasfaltat, drumul national DN 1S (Sercaia - Hoghiz) va intra in modernizare. Deocamdata proiectul este in etapa licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor, anuntul procedurii fiind publicat pe platforma electronica de achizitii publice. Investitia este una semnificativa, pentru lucrarile la cei 23,830 de kilometri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) fiind dispusa sa plateasca cel ... citește toată știrea