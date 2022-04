Fostul Praktiker, redeschis ca Leroy Merlin pe 13 mai

Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea celui de-al doilea magazin din municipiul Brasov, programata pentru 13 mai 2022. Noul magazin este situat pe Calea Bucuresti nr. 134, in locul fostului magazin Praktiker, acesta fiind cea de-a 20-a unitate a retelei retailerului in Romania."Brasovul este o piata dinamica, fiind un oras modern cu o populatie in crestere. Prin urmare, decizia de a deschide un al doilea magazin in oras a venit in ... citeste toata stirea