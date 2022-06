Francezii de la E-kid Furniture deschid o fabrica de mobila pentru copii la Brasov

E-kid Furniture, producator de mobilier pentru copii cu o fabrica in localitatea Sebes, judetul Alba, a venit din Franta in anul 2000, iar din 2019 compania a fost preluata de Guillot Sylvain Pierre. In 2022, compania va deschide un nou punct de lucru la Brasov, unde isi propune sa ajunga la un numar de 40 de angajati si isi vrea sa implementeze un sistem buy-back prin care mobilierul folosit sa fie reconditionat si vandut ulterior catre alti clienti."Povestea a inceput dintr-un business de ... citeste toata stirea