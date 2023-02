Frigul a golit pietele Brasovului

Foto: Temperaturile montane care au coborat sub minus 20 de grade Celsius au gonit lumea din pietele Brasovului. Marfa e acoperita cu paturi si pilote, dar chiar si asa, vremea extrem de rece a afectat fructele si legumele.Pietele Brasovului au fost pustii in ultimele zile, din cauza gerului care a lovit orasul. In noaptea de miercuri spre joi (8/9 februarie), temperatura minima a coborat pana la minus 25 de grade Celsius, iar vineri dimineata, 10 februarie, temperaturile au scazut din nou ... citeste toata stirea