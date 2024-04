Functionarii Consiliului Judetean Brasov, ajutati obtina "suveranitatea digitala"

Consiliul Judetean Brasov continua implementarea digitalizarii activitatii administrative atat in cadrul aparatului executiv, cat si in institutiile si serviciile publice din subordinea sa. Astfel, in sedinta ordinara din 25 aprilie, forul deliberativ judetean a votat pentru participarea Judetului Brasov la Programul Interreg Europe, prin aprobarea proiectului "Digital skills for better public governance" - Competente digitale pentru o mai buna guvernanta publica, a acordului de parteneriat si ... citește toată știrea