Fundatia lui Tiriac si-a obtinut autorizatia pentru biserica din Poiana Brasov: o astepta de 3 ani, in "poarta" la Stana Turistica

Fundatia Tiriac a inceput din 2019 demersurile urbanistice in vederea constructiei unei capele greco-catolice in statiunea Poiana Brasov. Recent, Primaria Brasov a emis autorizatia de construire pentru lacasul de inchinaciune, arata BizBrasov.ro. Potrivit documentului, durata de executie este de 36 de luni, iar capela va avea demisol si parter, urmand sa fie amenajata si o anexa in care va functiona cladirea administrativa. Suprafata construita va fi de 854 de metri patrati, Procentul de ... citeste toata stirea