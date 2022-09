Fundatiile si asociatiile care ofera servicii sociale in municipiul Brasov pot cere subventii pentru anul 2023

Directia de Asistenta Sociala Brasov a anuntat ca pana in ultima zi lucratoare a lunii septembrie, ora 15.30 (30.09.2022), asociatiile si fundatiile care ofera servicii sociale pot depune documentatia de solicitare a subventiei de la bugetul Consiliului Local al municipiului Brasov, pentru anul 2023, urmand ca dosarele sa intre apoi in evaluare.Conform reprezentantilor directiei, documentatia de solicitare a subventiei se depune intr-un singur exemplar in plic inchis, si se inregistreaza la ... citeste toata stirea