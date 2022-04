Furnizorii de utilitati au inceput sa someze consumatorii sa isi faca citirea indexului

Toti furnizorii de energie electrica din Romania vor factura clientii potrivit conventiei de consum, in cazul in care clientii nu trimit indexul autocitit al contorului. Furnizorii au inceput sa trimita notificari clientilor in acest sens.Potrivit ultimelor modificari legislative, de la 1 ianuarie, furnizorii vor tarifa consumul si vor emite facturile in functie de conventia de consum a clientilor incheiata cu ei. Adica in functie de cat a estimat clientul atunci cand a semnat contractul sau, ... citeste toata stirea